À espera da Copa, polarização garante vendas de camisas da Seleção

Da Redação

Atualização: 11 de outubro, 2022, às 17:47

A Copa do Mundo começa daqui a pouco mais de um mês no Catar e as vitrines das lojas esportivas e populares de Apucarana já estão entrando no ritmo da competição. Há opções de camisas da Seleção Brasileira e também de artigos temáticos, como chapéus, "vuvuzelas" e bandeiras. Enquanto a bola não rola, no entanto, o que garante as vendas é a eleição presidencial.