10º Batalhão de Apucarana celebra os 168 anos da PMPR

Da Redação

Atualização: 10 de agosto, 2022, às 18:02

Na manhã desta quarta-feira (10), às 9h, ocorreu a Solenidade Militar em comemoração aos 168 anos da Polícia Militar do Paraná. A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 10º Batalhão Tenente-Coronel Marcos José Facio e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares de Apucarana e toda a região. O evento foi abrilhantado com a presença dos integrantes da Banda de Música de Apucarana, imprensa local e regional, além de outros convidados e familiares.