1º SGBI realiza aula inaugural do curso de formação de Praças

Da Redação

Atualização: 08 de agosto, 2022, às 14:43

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na manhã desta segunda-feira (8), foi realizada em Ivaiporã a aula inaugural do Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar do 1º Subgrupamento de Bombeiros Independente (1º SGBI). No total, serão formados 24 alunos todos do sexo masculino que foram aprovados em concurso no ano passado. O curso tem duração média de nove meses e prevê disciplinas como: atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura, combate a incêndio, salvamento aquático, noções de Direito, entre outras. Os alunos foram recepcionados pela comandante do 1º SGBI, major Geovana Angeli Messias. Em Apucarana são 25 aprovados no concurso que realizam a formação.