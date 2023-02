Tradição faz procura por pescado crescer até 60% no período

Da Redação

Com a chegada da quaresma, as refeições da maioria das pessoas de fé católica costumam mudar: saem as carnes vermelhas e entram os peixes. A tradição acontece principalmente às quartas e sextas-feiras do período de reflexão e jejum, que antecede a Páscoa. Com isso, as peixarias veem o movimento de clientes aumentar consideravelmente e as vendas de peixes dos mais diversos tipos chegam a aumentar em até 60%.

continua após publicidade .

Em Apucarana, a movimentação de clientes nesta quarta-feira de cinzas era grande. De acordo com o comerciante Luciano Maicher, proprietário de uma peixaria há 12 anos na cidade, a cada ano, cresce a procura pelo produto nessa época do ano.

“As vendas aumentam de 40% a 60% no período da quaresma. É uma tradição muito forte, principalmente na quarta e na sexta-feira, o movimento é grande. Os clientes procuram os mais variados tipos de peixes, merluza, tilápia, sardinha, salmão, mas a campeã de vendas mesmo é a tilápia, a cada ano, a procura por esse peixe aumenta”, revela Maicher.

continua após publicidade .

O comerciante Clóvis Silva é católico e procura respeitar o período de jejum de carnes durante a quaresma. Ele conta que a família não consome carne vermelha às quartas e sextas-feiras durante o período.

“Já vim garantir um peixinho fresco para o almoço desta quarta-feira. Lá em casa, todos concordam e abrem mão da carne durante a quaresma’, disse. (ALINE ANDRADE)