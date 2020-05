Sesa confirma mais 30 casos e três óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Saúde atualiza as informações relacionadas à Covid-19; são 30 novas confirmações e três mortes. O monitoramento da Sesa apresenta então 1656 casos de pessoas diagnosticadas com o Sars-CoV-2, destas 104 morreram pela Covid-19.

As três pessoas que morreram na quarta-feira (6) estavam internadas. São dois homens, um residente de Cambé, de 62 anos, e outro de Maringá, de 49 anos, e uma mulher de 80 anos que morava em Curitiba.

São 140 cidades com confirmações pela Covid-19. Curitiba registra 506 casos, Londrina tem 109, Cascavel 86, Maringá 63, Paranavaí 56, Foz do Iguaçu 50 e Campo Mourão tem 42 registros. São João do Caiuá possui 31 residentes com diagnóstico confirmado, Pinhais e São José dos Pinhais 25 cada uma das cidades. Fazenda Rio Grande e Cianorte registram 24 confirmações cada uma, em Apucarana e Campo Largo são 22 ocorrências/cada e Ponta Grossa registrou 21 casos até esta quinta-feira (7). Telêmaco Borba tem 20 casos e outros 124 municípios registram entre um e 19 casos.

RECUPERADOS – 644 são considerados recuperados, de acordo com os dados dos pacientes da planilha de monitoramento da Vigilância Epidemiológica da Sesa. Os dados de Curitiba, consultados do site da capital mostram outros 487 considerados recuperados.