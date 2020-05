Saúde do Paraná confirma 1.711 pacientes com Covid-19

A Secretaria de Saúde divulgou nesta sexta (8) mais um informe epidemiológico com dados da Covid-19. Mais 55 confirmações de paciente contaminados com o novo coronavírus aparecem na publicação, somando 1.711 no total. Duas mortes também estão contabilizadas nesta sexta-feira (8), totalizando 106 óbitos.

As duas pessoas que faleceram pela Covid-19 estavam internadas. Uma mulher de 85 anos, residente de Guaíra morreu na segunda-feira (4) e um homem de 60 anos morador de Curitiba que foi a óbito na quarta-feira (6).

CONFIRMAÇÕES – As novas confirmações são nos municípios: Abatiá (1), Almirante Tamandaré (5), Ampére (1), Campina Grande do Sul (1), Campo Largo (1), Colombo (1), Curitiba (8), Foz do Iguaçu (10), Guaraniaçu (1), Guaraqueçaba (1), Jataizinho (1), Londrina (1), Nova Londrina (6), Paranavaí (1), Pato Branco (1), Pinhais (3), Planaltina do Paraná (1), Quitandinha (1), Realeza (2), Ribeirão do Pinhal (3), Santa Isabel do Ivaí (1), São José da Boa Vista (1), São José dos Pinhais (1) e Três Barras do Paraná (2).

DIFERENÇAS DE CONFIRMADOS - O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que faz parte da Diretoria de Atenção e Vigilância da SESA, contabiliza apenas os casos confirmados com resultados positivos de testes rápidos realizados com o produto do fabricante One Step Test, enviado pelo Ministério da Saúde.

RECUPERADOS – 692 são considerados recuperados, de acordo com os dados dos pacientes da planilha de monitoramento da Vigilância Epidemiológica da Sesa. Os dados de Curitiba, consultados do site da capital mostram outros 518 considerados recuperados