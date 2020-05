Paraná confirma mais um óbito e 48 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde confirmou mais um óbito pela Covid-19, totalizando 94 mortes causadas pelo novo coronavírus e 48 novos casos de Covid-19. Agora são 1.562 casos confirmados residentes no Paraná. O óbito divulgado nesta segunda-feira (4) é de uma residente de Paranavaí. A mulher de 78 anos estava internada e foi morreu neste domingo.

As novas confirmações foram de moradores dos municípios: Amaporã (1), Ampére (2), Campo Largo (1), Cianorte (1), Colombo (2), Curitiba (16), Fazenda Rio Grande (1), Guairaça (1), Guarapuava (1), Londrina (1), Marilândia do Sul (1), Marilena (2), Mirador (1), Paranavaí (6), Ponta Grossa (1), Prado Ferreira (1), Quatro Barras (1), Querência do Norte (1), Santo Antônio do Caiuá (1), São João do Caiuá (2), Tamboara (2), Telêmaco Borba (1) e Terra Rica (1).

No total 135 cidades paranaenses têm casos confirmados da Covid-19.

RECUPERADOS - 1.030 são considerados recuperados, de acordo com os dados dos pacientes que já estão liberados do isolamento social. 560 estão na planilha de acompanhamento e monitoramento da Vigilância em Saúde da Sesa. Os outros 470 são do município de Curitiba, conforme informações consultadas no site da prefeitura em 3 de maio de 2020, às 15h02.