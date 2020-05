No Paraná, mais de 3,7 mil caminhoneiros já se vacinaram contra a gripe em postos da PRF

Mais de 3.700 motoristas de caminhão já foram imunizados contra a gripe nas unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em diferentes regiões do Paraná, ao longo desta semana.

Desde a última sexta-feira (24), parte dos postos da PRF estão servindo como pontos de vacinação contra o vírus influenza (gripe comum). A fase atual da campanha tem como público-alvo pessoas com doenças crônicas, motoristas de veículos de carga e profissionais do transporte coletivo.

Organizada em conjunto com órgãos do Sistema Único de Saúde (SUS), a ação da PRF tem o apoio do Exército Brasileiro e das concessionárias de rodovias. Entre os municípios que já receberam a campanha estão Londrina, Apucarana, Campo Mourão, Ponta Grossa e São José dos Pinhais.

Na quarta-feira (29), 274 caminhoneiros foram imunizados na Unidade Operacional Contorno Leste, localizada na BR-116 , em São José dos Pinhais, região de Curitiba.

Nesta quinta-feira (30), a campanha acontece no quilômetro 641 da BR-376, em Tijucas do Sul, no trecho entre Curitiba e Garuva (SC).

Composta por vírus inativado, a vacina protege contra os três vírus da gripe que mais circularam no hemisfério sul em 2019: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2).

A vacina contra a gripe não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas esse tipo de imunização reduz a demanda por serviços de saúde, que tendem a ficar sobrecarregados em todo o mundo, durante a pandemia.

O caminhoneiro que ainda não se vacinou pode procurar as unidades de saúde até 9 de maio. Para comprovar a sua atividade profissional, basta apresentar a carteira de habilitação.