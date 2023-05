Zilu surpreende ao falar de Wanessa Camargo: 'Eu que levo bronca'

A socialite Zilu Camargo surpreendeu ao fazer um depoimento sobre a filha mais velha, Wanessa Camargo, durante o programa Domingão com Huck, da Globo. Ela falou sobre a personalidade da herdeira e ainda confessou que já levou broncas da filha.

"Oi Luciano, quanto tempo, né? Que prazer estar falando com você. Estou aqui pra agradecer você pelo carinho e dedicação que você sempre teve de cuidar da minha filhota Wanessa", disse ela.

E completou: "Eu acho que a Wanessa é uma pessoa amorosa, dedicada naquilo que ela faz e sempre preocupada com todos nós, com a família, com todos os amigos, pessoas ao redor dela. Agora, aqui ó, virou filha. Eu que levo bronca, sempre levando bronca da Wanessa, mas bronca boa, ela é muito justa".

Além dela, Zezé Di Camargo também gravou um depoimento para a filha. "Que prazer pra mim estar em um momento tão especial quanto esse. Há alguns anos eu escrevi um tipo de poema, um texto, falando o que era a Wanessa pra mim. Eu vou citar aqui, se vocês me permitem, o que escrevi pra Wanessa. uando nasceu, o seu nome soou leve, Wanessa. O som não tem forma, mas soube ao registrá-la que serias com W. W, um M de cabeça para baixo. W de world, M de mundo. No som, o V da vida. Wanessa é tudo isso, vira um W de cabeça para baixo e sempre quis conquistar os eu próprio mundo, reparem no olhar. É a menina dos olhos a agitar. Na retina um sonho, na realidade uma mulher que transborda amor", afirmou.

Após ouvir os depoimentos, Wanessa Camargo se emocionou e agradeceu. "Mãe, pai, eu tenho muita gratidão por vocês. A minha mãe foi minha primeira empresária, ela ficou comigo, vocês sabem. E ela falou uma coisa que eu realmente tenho que agradecer, o Lu foi um dos meus padrinhos na minha carreira. Meu primeiro show, que não era lá tão bom, mas ele foi lá na frente me apresentar, me dando todo o apoio. E eu tenho muito orgulho de ser filho de vocês, Zezé e Zilu, só gratidão", contou.

Com informações: Revista Caras

