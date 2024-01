Zilu se diverte ao ver Wanessa Camargo lavando louça: "Primeira vez"

Gente como a gente! Zilu divertiu a web após usar seu perfil nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (9) para comentar sobre as primeiras horas da filha Wanessa Camargo dentro da casa mais vigiada do país. Para a surpresa de muitos fãs, a cantora agora faz parte dos 26 concorrentes do Big Brother Brasil 2024.

Através do Instagram, Zilu publicou uma foto apontando para a televisão, onde Wanessa aparece na cozinha do BBB24 ao lado de outros confinados. Sempre com bom humor, a empresária brincou com o fato da filha estar fazendo tarefas domésticas. "Gente, é a primeira vez que eu vejo minha filha Wanessa lavando louça. Quem aí se identifica?", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, diversos fãs também se divertiram com a situação. "Zilu sendo mãe raiz, fazendo [a filha] passar vergonha", escreveu uma seguidora. "Eles são ótimos nas casas dos outros… filhos, né", brincou outra. "Velho ditado, na casa dos outros eles fazem tudo", comentou uma terceira.

Fonte: Revista Caras.

