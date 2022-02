Da Redação

Zilu após ser chamada de 'chifruda': 'Esse fardo não é meu'

Zilu Godoi, ex-esposa do cantor Zezé Di Camargo, resolveu fazer algo para descontrair em uma rede social, mas, com essa brincadeira, acabou recebendo uma resposta desagradável. Ela quis saber pelo que era chamada, fora seu nome, e uma pessoa escreveu "chifruda". A empresária fez questão de rebater, sem perder a pose.

"Esse fardo não é meu. Não tenho responsabilidades sobre as atitudes alheias. Que pena ver uma mulher escrever disso", declarou Zilu, que foi casada por 32 anos com Zezé Di Camargo, de quem separou em 2012, mas só assinou o divórcio em 2014, quando ele assumiu o namoro com Graciele Lacerda.

Teve quem ainda disse que a empresária era conhecida como "ex do Zezé", o que ela garantiu não ser um problema. "Com muito orgulho. Olha que família linda que construímos juntos", afirmou.

Recentemente, Zilu negou que sabia do relacionamento do ex-marido com Graciele enquanto eram casados. Um internauta perguntou se ela realmente vivia um casamento aberto com Zezé como Graciele disse na série É o Amor: Família Camargo, da Netflix. "Nunca tive relacionamento aberto com ninguém. Casei, construí minha família com muito amor, ensinei meus filhos a valorizarem a família e jamais aceitaria viver um relacionamento aberto", afirmou a empresária.

Ela comentou ainda quando o casamento ficou insustentável. "Quando percebi que estava -- de fato -- vivendo uma situação que estava me machucando, eu pedi o divórcio, saí da minha casa e me separei", afirmou.

Com informações da revista Quem.