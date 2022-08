Zidane posta foto com os filhos e surpreende a web; saiba mais

Da Redação

Os quatro filhos do ex-jogador também seguiram a carreira

O ex-jogador de futebol Zidane, de 50 anos, postou uma foto curtindo as férias e provando estar muito bem acompanhado em família. Ao lado de sua esposa Véronique, ele mostrou que a beleza de seus filhos Enzo, Luca, Theo e Elyaz parece até ser genética.

Como filho de peixe, peixinho é, não foi só o preparo físico do pai que os garotos herdaram. Na foto publicada por Zidane, se o assunto é seguir os passos da carreira do pai, o aproveitamento foi de 100%. Os quatro filhos do ex-jogador também seguiram a carreira .

Além do futebol, os quatro parecem ter o amor pela família como algo em comum com o pai. No Instagram, não faltam fotos com Zidane e Véronique para provar isso.

A beleza da família deu o que falar nas redes sociais e os seguidores parecem ter ficado de boca aberta.

“Meu Deus do céu, não estou acreditando na beleza dessa família! Quanta gente bonita, até dói o coração de ver isso”, escreveu uma das seguidores. “Gente? Esses são os seus filhos? Que família linda, minha gente”, acrescentou outra. Veja a publicação.





