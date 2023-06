Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciam casamento

Noivos desde 2021, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda revelaram que vão fazer um casamento em breve! Após um tempo "enrolando" para organizar o evento, o casal confirmou a data para o Gshow nesta quinta-feira, 01, durante um show do sertanejo.

Segundo informações do portal, o cantor e a influenciadora fitness pretendem subir ao altar no aniversário dele, no dia 17 de agosto, ou no dela, dia 3 de outubro. Eles estão juntos há 11 anos e noivaram durante a pandemia em um evento especial na fazenda.

Na época que decidiram trocar as alianças, eles explicaram o motivo de terem tomado a decisão, já que vivem há muito tempo juntos. "Foi um pedido da minha sogra, é um sonho da minha mãe, a gente casar tudo bonitinho, então como a gente já tá mudando isso, vivendo uma fase totalmente diferente, uma fase nova, então a gente decidiu concretizar, a gente acabou trocando aliança, na verdade, não é que ficamos noivos, trocamos alianças, agora tanto eu quanto ele usamos", explicou Graciele na época.

