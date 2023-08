Zezé Di Camargo adota cão ferido que foi resgatado no Norte do PR

Um cachorrinho ferido foi resgatado em Londrina, no Norte do Paraná, e agora teve a sorte grande de ser adotado por ninguém menos que o cantor Zezé Di Camargo. O sertanejo se sensibilizou com a história do cão, chamado "Seu Zé", e vai levar o bichinho para sua fazenda.

A notícia foi compartilhada nas redes sociais pelo vereador de Londrina, Deivid Wisley. Nesta sexta-feira (18), o parlamentar gravou uma reportagem com a RICtv, para contar mais detalhes sobre a adoção, e compartilhou os momentos em seu perfil oficial no Instaram.

De acordo com Wisley, que luta pela causa animal na cidade paranaense, o cachorro será levado para a fazenda do artista em Anápolis, Goiás. No entanto, o novo lar do cãozinho foi conquistado após uma longa trajetória de maus-tratos.

O animal foi resgatado com a orelha cheia de bichos e o ouvido infeccionado. As imagens publicadas nos stories do vereador são fortes (veja abaixo). Seu Zé estava abandonado em uma chácara da Zona Leste de Londrina e, após ser encontrado, recebeu os tratamentos necessários.

Adoção

A ideia da adoção partiu do próprio sertanejo, que enviou uma mensagem no Instagram de Deivid. "Me manda um contato. É o Zezé di Camargo", escreveu o cantor. O vereador ficou chocado com a situação: "To falando com o Zezé mesmo?!", respondeu. No final, tudo deu certo e agora o cãozinho Seu Zé terá um novo lar.

