Zeca Camargo atualiza estado de saúde após cirurgia de emergência

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O titular do programa 1001 Perguntas ainda agradeceu ao público pelas mensagens

Zeca Camargo, apresentador da Band, atualizou seu estado de saúde após ter sido submetido a uma cirurgia de emergência no olho direito. O jornalista foi diagnosticado com descolamento de retina e passou pelo procedimento médico na última terça-feira (21).

continua após publicidade .

“A visão do olho direito ainda está, como explicar? Líquida! Mas de resto sigo sem dor, sem traumas e confiante. Em breve retomaremos nossa troca aqui. E ela vai ser ainda mais incrível. Mais transparente. Mais cristalina”, escreveu Zeca neste sábado (25), em seu perfil no Instagram.

O titular do programa 1001 Perguntas ainda agradeceu ao público pelas mensagens de apoio e disse que o carinho recebido ajudou no tratamento.

continua após publicidade .

“Estou melhor. Primeiro por conta dos cuidados de um dos oftalmologistas mais incríveis e atencioso que já conheci. Ciência maravilhosa… Mas além disso, o que me deixa cada minuto mais forte são as mensagens de carinho que chegam. Eu sabia que você responderia com a mesma consideração que eu dedico aqui neste espaço. Só que esse amor, essa dedicação que você demonstrou aqui superou todas as expectativas. E assim eu me recupero aos poucos”, declarou.

Com informações do Metrópoles.