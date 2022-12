Zé Vaqueiro vive momentos de terror após pane no avião: "Susto"

Da Redação

O cantor contou que estava com outras três pessoas no avião

O cantor Zé Vaqueiro precisou cancelar duas apresentações após o avião em que estava, no domingo de Natal (25), sofrer uma pane e precisar retornar para Fortaleza, no Ceará. A aeronave seguia para a Serra Talhada, em Pernambuco.

“Logo após a decolagem, o avião sofreu uma pane sistêmica que afetava a estabilidade da aeronave. Felizmente, o piloto conseguiu trazer a aeronave em segurança de volta à pista do aeroporto em Fortaleza e ninguém saiu ferido”, dizia o texto compartilhado por Zé Vaqueiro.

O artista também faria outra apresentação, em São Luís do Quitunde, em Alagoas. “Imensamente abalado pelo acontecido, Zé Vaqueiro pede desculpas aos fãs das cidades de Floresta e São Luís do Quitunde/AL pelo cancelamento dos dois shows da noite e conta com a compreensão de todos. Em breve, novas datas para as duas cidades serão anunciadas”, finalizava o comunicado.

Em seu perfil do Instagram, o cantor contou que estava com outras três pessoas no avião e que durante o voo a aeronave começou a balançar muito. “O susto foi grande, fiquei muito nervoso, muito mesmo, passa muita coisa pela cabeça da gente”, desabafou.





