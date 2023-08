Zé Vaqueiro e esposa falam do estado de saúde do filho: “Guerreiro”

O pequeno nasceu com uma má-formação, a síndrome da trissomia do cromossomo 13

Na última quinta-feira (24), Arthur, filho caçula do cantor Zé Vaqueiro e da influenciadora digital Ingra Soares, completou seu primeiro mês de vida. Pelas redes sociais, o casal revelou detalhes sobre a jornada desafiadora e atualizou o estado de saúde do recém-nascido, que nasceu com uma má-formação congênita, a síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Ingra se manifestou através do stories do Instagram: “Estou todo esse tempo sumida, mas eu precisava desse tempo para organizar minha cabeça e ficar bem. Eu ainda estou no resguardo. Precisava descansar para poder ficar bem, poder passar esses 30 dias melhor”, a influenciadora explicou o sumiço das redes sociais.

"Estou recebendo muito carinho e amor. Muita gente tá torcendo pela saúde do nosso filho. Nosso Arthur está estável no hospital. Fomos visitar ele hoje. Todos os dias vamos, mas hoje foi especial, porque é um mês de vida. Ele segue sendo forte e guerreiro”, Ingra revelou detalhes sobre a saúde do bebê, que segue internado.

A esposa do cantor também revelou que o casal ressignificou alguns sentimentos após a chegada do pequeno: “Eu e meu esposo transformamos a tristeza, as lágrimas e o sofrimento de não ter ele casa, de não ter ele com gente, em alegria, A gente tenta, nessa visita, passar o máximo de amor e carinho. Para que ele se sinta amado”, ela desabafou e compartilhou um vídeo ao lado do marido:

Fonte: Revista Caras

