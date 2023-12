Zé Neto sofre grave acidente de trânsito; veja fotos

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um incidente viário na noite desta terça-feira (05), na BR-153, enquanto se dirigia de sua propriedade em Fronteira, Minas Gerais, para São José do Rio Preto.

Fotos do automóvel do cantor já estão circulando nas mídias sociais. De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu um caminhão e dois automóveis. Além do artista, havia mais duas pessoas, incluindo uma criança.

Foto por Reprodução/Redes Sociais

A equipe de comunicação do artista confirmou o incidente e atualizou o estado de saúde do cantor, afirmando que ele "está consciente e sendo encaminhado ao hospital".

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e informou que não houve vítimas fatais no acidente, segundo o G1. Os feridos foram levados ao Hospital de Base de São José do Rio Preto. A PRF informou que não houve vítimas fatais no acidente.

Foto por Reprodução/Redes Sociais

