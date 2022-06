Zé Neto se afasta dos palcos novamente e Cristiano assume shows

Da Redação

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, voltou a se ausentar dos palcos por problemas de saúde. Ele apresentou um quadro de tosse, prejudicando o tratamento nas vértebras após fraturar três costelas no começo do mês. A informação foi confirmada por sua assessoria. Enquanto ele se recupera, Cristiano assume os shows da dupla.

“Não somos só parceiros da música, eu e o Zé somos parceiros na vida, e eu como amigo tenho de estar ao lado dele sempre. Tenho muita fé e certeza de que tudo isso vai passar. E eu estarei sempre aqui para honrar nossa história. Já, já ele estará de volta e por aqui vou agradecendo ao público, porque é a energia de vocês que nos move!”, comentou Cristiano.

Na última terça-feira (21), Zé Neto não esteve no show que ocorreu em Santarém, no Pará, e Cristiano se apresentou em conjunto com Netto & Henrique. Além disso, a apresentação da dupla no São João de Assú, no interior do Rio Grande do Norte, agendada para quarta-feira (22), foi cancelada.

“Assim que tiver liberação médica, Zé Neto retoma a agenda ao lado do parceiro musical, amigo de infância e gigante na atitude, Cristiano”, informou a assessoria da dupla em nota.

Relembre

No início do mês, Zé Neto precisou se afastar dos compromissos profissionais após fraturar três costelas, o que provocou o cancelamento de parte da agenda da dupla prevista para junho. Pouco mais de 10 dias depois, ele se emocionou ao anunciar seu retorno aos palcos.

Com informações do Metrópoles.