Zé Neto pede orações para cirurgia do filho de Cristiano

O cantor sertanejo Zé Neto deixou um pedido especial nas redes sociais para que seus fãs façam orações pelo filho do cantor Cristiano, com quem faz dupla na música. O bebê Miguel passou por uma cirurgia no coração na manhã desta segunda-feira (20), após nascer com um problema no órgão.

Nas redes sociais, Zé Neto falou sobre a fé na recuperação do bebê. "Queria pedir as orações de todos vocês pelo Miguel, filho do Cris, que vai entrar no centro cirúrgico às 07h00 da manhã. Com a graça de Deus, o milagre já vem acontecendo desde já. Que essa cirurgia seja entregue nas mãos dos médicos”, afirmou ele, que o show de domingo(19), Zé Neto realizou sozinho na Festa do Peão de Taboão da Serra porque o amigo já estava com a família para acompanhar a cirurgia do filho.

O bebê Miguel tem cinco meses de vida e nasceu com Tetralogia de Fallot, que é um problema congênito no coração causado pela má formação do músculo cardíaco.

Logo depois do nascimento do bebê, Cristiano falou sobre o susto com o diagnóstico ainda durante a gestação. "Nosso filho, desde a barriga da sua mamãe, foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot. Aquilo foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma, pensar na possibilidade de perder meu filho. Chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus. Eu tinha que ser forte e estar forte e passar segurança a minha esposa, minha família, mas sabe de onde veio tanta força? Deus", disse ele na época.

