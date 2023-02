Zé Neto pede desculpas à Anitta após polêmica da tatuagem no tororó

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em um show em maio de 2022 no Mato Grosso, Zé Neto mandou indiretas a Anitta

O sertanejo Zé Neto, que faz dupla com o cantor Cristiano, pediu desculpas à cantora Anitta por fazer comentários sobre uma tatuagem polêmica da cantora. Ele falou com exclusividade ao programa Fofocalizando, do SBT, enquanto estava em um camarote do desfile das escolas de samba de São Paulo.

continua após publicidade .

"Hoje, eu falo com sinceridade, um pedido de desculpas por um comentário errado que eu fiz. Anitta é uma grande pessoa, uma grande artista. Uma artista internacional, que tem muita potência, poder", disse o cantor. Ele ainda disse que gostaria de se encontrar com a poderosa para acabar de uma vez por todas com qualquer intriga entre os dois.

-LEIA MAIS: Daniela Mercury se pronuncia sobre briga com trio elétrico de Anitta

continua após publicidade .

Em um show em maio de 2022 no Mato Grosso, Zé Neto mandou indiretas a Anitta, que tinha acabado de fazer uma tatuagem na região íntima. Na época, ele falou que não precisava tatuar partes íntimas para ter fama e lotar shows.

A matéria é do site do SBT.

Assista à entrevista de Zé Neto:

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News