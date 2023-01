Zé Neto passa mal e show é cancelado; sertanejo é socorrido pelo Samu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Show que estava programado para iniciar meia-noite e trinta, e encerraria o evento, não foi realizado

Zé Neto, dupla de Cristiano, passou mal em seu camarim antes de subir ao palco da 27ª Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo (RN), neste sábado (21), e precisou ser atendido pela equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com isso, o show que estava programado para iniciar meia-noite e trinta, e encerraria o evento, não foi realizado.

continua após publicidade .

Informações divulgadas em comunicado enviado pela organização da Festa do Peão de Santa Cruz afirmam que Zé Neto e Cristiano chegaram no local, atenderam fãs, fizeram fotos, porém, pouco antes da apresentação, o cantor alegou indisposição e prontamente foi atendido pela equipe médica de plantão.

-LEIA MAIS: BBB23: web vê agressões em atitudes de Gabriel com Bruna Griphao; veja

continua após publicidade .

O show, no entanto, precisou ser cancelado, pois Zé Neto não se recuperou a tempo. Dennis DJ, que seria a atração seguinte, se apresentou dentro do horário planejado.

Comunicado de esclarecimento

“A 27ª Festa de Santa Cruz do Rio Pardo esclarece que o show do Zé Neto e Cristiano, previsto para acontecer na noite do dia 21 de janeiro, foi cancelado em decorrência de um mal estar sentido pelo cantor Zé Neto.

Os cantores chegaram no recinto, atenderam fãs e tiraram fotos, inclusive com a organização do evento. Pouco antes de entrarem no palco, Zé Neto teve uma indispoisção e prontamente foi atendido pela equipe médica de plantão. No entanto, não se recuperou para a realização do show e foi retirado de ambulância.

continua após publicidade .

Não houve mais explicações por parte dos cantores, além do cancelamneto do show. Nós da equipe de Marrero cumprimos com toda a parte do contrato que nos cabia e pedimos desculpas a todos que esperavam por esse show. O cancelamento foi anunciado anteriormente pois não sabíamos se o cantor se recuperaria para realizar o show ou não.”

Com informações do Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News