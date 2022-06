Zé Neto fratura costelas e dupla cancela shows até dia 16

Da Redação

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano cancelou os shows que estavam agendados a partir desta sexta-feira (3) até dia 16 de junho.

continua após publicidade .

Segundo a assessoria de imprensa dos cantores, Zé Neto sentiu dor e foi ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde foram identificadas fraturas em três costelas, causadas durante um treino de boxe na última terça-feira.

O cantor iniciou o tratamento e por recomendação médica deverá permanecer em repouso absoluto nos próximos dias, ainda segundo o comunicado emitido pela assessoria da dupla nesta sexta-feira.

continua após publicidade .

A dupla estava com show agendado em Catanduva (SP), na noite desta sexta-feira. Depois do acidente, Cristiano gravou um vídeo para a organização do evento e afirmou que ele vai se apresentar ao lado da dupla Neto e Henrique.

"O Zé fraturou três costelas. São fraturas sérias, ele precisa de repouso absoluto por um período. E o show de hoje infelizmente será impossibilitado da gente fazer. Mas terá Neto e Henrique e minha presença está confirmada", disse Cristiano.

A página da festa realizada em Catanduva também publicou um vídeo de Zé Neto, que gradeceu pelo carinho e compreensão de todos.

continua após publicidade .

“O show hoje vai acontecer, mas sem minha presença. Meu parceiro Cristiano vai me representar com a dupla Neto e Henrique, dupla do nosso escritório também, e que com certeza vai fazer uma noite especial com vocês. Obrigado pelo carinho, pelas energias positivas. Devagar vou atualizando vocês sobre meus boletins médicos. Façam a maior festa com meu parceiro, com Neto e Henrique, façam os vídeos e me marquem que vou olhar depois e vou curtindo de longe, desejando boas vibrações", disse Zé Neto.

Até a publicação desta reportagem, Zé Neto não havia comentado sobre o assunto nas redes sociais dele.

Com informações do g1.