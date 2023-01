Zé Neto faz primeira tatuagem e escolhe oração: “Para afastar o mal”

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O cantor escolheu um desenho que representa a Oração de São Bento

Zé Neto, da dupla com Cristiano, resolveu fazer uma tatuagem pela primeira vez na vida e escolheu uma oração para eternizar em sua pele. Com o objetivo de afastar más energias, o cantor escolheu um desenho que representa a Oração de São Bento. Sua esposa, a influenciadora Natália Toscano, também aproveitou a ocasião para fazer duas outras tatuagens com temática religiosa.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Jogo da Discórdia movimenta o reality e tem primeira dupla livre

Segundo o cantor, ele escolheu o desenho buscando afastar o “mau-olhado”: “É uma oração muito forte, de São Bento, que fala assim: ‘A Cruz Sagrada seja minha espada, não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás! Nunca me aconselhes coisas vãs. É o mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos’. É tatuagem pesada, uma reza para expulsar coisa ruim. Nessa fase da nossa vida a gente só quer coisa boa, para afastar todo tipo de mau-olhado, inveja. E é também porque eu gosto, sempre tive vontade de fazer, a primeira, aos 32 anos de idade (risos)”.

continua após publicidade .

As informações são do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News