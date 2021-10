Da Redação

Zé Neto chega em Aparecida e é recebido por multidão

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, cumpriu sua promessa na tarde do último sábado (2). O cantor fez uma romaria até Aparecida do Norte e, ao chegar no local, foi recebido por uma multidão.

O cantor saiu com um grupo de Camanducaia, Minas Gerais, na última segunda-feira (27). Ao chegar em Aparecida, no sábado, o sertanejo parou em frente à Basílica Velha da cidade. Na sequência, ele foi ao receptivo equestre do Santuário Nacional. O cantor não conseguiu ir à Sala das Promessas da Basílica porque ela já tinha fechado quando chegou.

Zé Neto falou sobre a emoção de ter concluído a romaria ao g1. "Foram cinco dias, mais ou menos uns 180 quilômetros. A emoção é gigantesca, chegar ao pé da mãe. Fiz essa promessa há quase dez anos e é o terceiro ano consecutivo que conseguimos vir. Só quem fez para saber, para sentir. Muitas críticas, muitos elogios, mas Deus e Nossa Senhora sabem do meu propósito, o porquê estou aqui. Só agradeço", disse.

Toda a experiência do cantor durante a viagem foi compartilhada nas redes sociais. Zé Neto também contou que um dos burros que ele revezava na montaria tem o nome de Manto, por conta de uma marca similar ao manto da imagem de Aparecida.

Repercussão

Logo após o cantor divulgar a notícia de que iria até Aparecida do Norte utilizando um burro como montaria, inúmeras críticas surgiram na internet. Por exemplo, a ativista Luisa Mell desaprovou a ação do sertanejo.

“Fiquei sabendo que o cantor Zé Neto fez uma promessa sei lá do quê e vai andar 1180 quilômetros em cima de um burro. Não foi você que fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando… Não consigo entender”, disse Mell.

“Zé Neto, vai você andando, vai de bicicleta. O burro não tem nada a ver com isso. Pessoa pública deveria dar exemplo. Quem fala: ‘Sempre foi assim…’. Pô, mas a gente está aqui para mudar o mundo. A gente deve lutar pelos animais, eles não podem gritar e sofrem muito nas nossas mãos”, completa a artista.

Porém, Zé Neto explicou que utilizou mais de um animal e que eles revezavam cavalgada e descanso.