Zé Felipe surpreende com recado sincero para a ex, Virginia Fonseca: veja

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais neste domingo (10) para deixar um comentário carinhoso para a ex-esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, em celebração de Dia das Mães.

📰LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta segunda (11)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A empresária publicou fotos ao lado dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, e mostrou os looks escolhidos para comemorar a data com uma festa em sua casa de eventos em Goiânia. A mãe dela, Margareth Serrão, também apareceu nos registros.

Na legenda da publicação, Virginia homenageou as mães que acompanham sua rotina nas redes sociais. “Um feliz Dia das Mães para todas as mamães! Que Deus abençoe as nossas vidas e a dos nossos filhos, nos dando muita saúde, amor, felicidade e sabedoria para conseguirmos criá-los e vivermos muitos momentos especiais juntos”, escreveu.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Instagram Foto: Instagram

Nos comentários, Zé Felipe deixou uma mensagem carinhosa para a influenciadora. “Vi, você é uma mãe incrível Deus abençoe você sempre. Conte comigo sempre”, declarou o cantor. Além disso, o atual namorado dela, o jogador Vini Jr, também comentou. “Aproveita muito seu dia!!! Te amo”, desejou.





Foto: Instagram Foto: Instagram

Boa relação de Virginia e Zé Felipe

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025, mas seguem mantendo uma boa relação por causa dos três filhos. Em entrevista recente, o cantor revelou como o ex-casal divide a guarda das crianças.

“Não tem muito esse negócio de 15 dias aqui, 15 dias lá. É mais flexível e é melhor também. E outra, é no mesmo condomínio. É ali do lado. Dá uns 100 metros de uma casa para outra. As crianças dão para ir a pé. É muito prático”, detalhou.

Além disso, falou sobre a boa relação com a mãe de seus filhos. “A boa relação tem que existir, né? São três filhos, mano. É uma relação que é para sempre. Você pode escolher: vai deixar essa relação difícil ou vamos seguir na amizade? Amizade”, refletiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: Revista Caras

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

