Zé Felipe revela motivo de mudança no rosto e rebate especulações sobre plástica

O cantor Zé Felipe, de 28 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (9) para rebater especulações sobre sua aparência física e negar que tenha feito procedimentos estéticos no rosto. Questionado por seguidores no Instagram se teria passado por uma intervenção para "colocar queixo", o artista esclareceu que a alteração visível no formato da sua face é resultado da perda de peso recente. Segundo ele, a eliminação de cinco quilos fez com que o rosto ficasse naturalmente mais fino.

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As comparações sobre o visual de Zé Felipe ganharam força ao analisar registros do cantor do início do ano com imagens atuais, nas quais se nota um contorno facial diferente, além de mudanças no volume da barba. O artista, no entanto, nunca confirmou a realização de plásticas ou harmonizações, tendo registrado em janeiro apenas uma consulta dermatológica voltada ao planejamento de cuidados preventivos e tratamentos de pele a longo prazo.

Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Atualmente, o cantor está em Miami, nos Estados Unidos, onde cumpre compromissos profissionais sem data definida para retornar ao Brasil, embora a previsão inicial fosse de um mês de estadia. Durante o período de viagem no exterior, os três filhos do artista com a influenciadora Virginia Fonseca — Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 2 — estão sob os cuidados da mãe.