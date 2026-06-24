Zé Felipe reage sobre possível volta de Virginia e Vini Jr.: veja

O cantor Zé Felipe surpreendeu com a reação que teve ao ser questionado sobre uma possível volta de Virginia e Vini Jr.. Em entrevista para o jornalista Driele Veiga, o artista comentou o que acha da ex-mulher reatar com o jogador de futebol. A repórter fez a pergunta afirmando que a influenciadora estaria com o atleta e como ele lida com as fofocas.

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Bem tranquilo, o herdeiro de Poliana Rocha e Leonardo comentou que não liga para os boatos e que está torcendo que Vini Jr. faça uma boa Copa do Mundo.

“Eu acho que é tudo tão pequeno, sabe? Eu que nada na vida da gente vai ser só os prós, tem os contras também e acho que esses contras são tão pequenos. Opinião às vezes, as pessoas falam e a gente que leva aquilo com maldade, então, além de qualquer coisa eu sou brasileiro e estou torcendo para o Brasil, torcendo para a Seleção fazer uma linda Copa do Mundo e trazer esse hexa que o povo merece”, disse ele.

Zé Felipe então se mostrou superior às fofocas. “Acho que o mais importante é a saúde, o resto é todo o resto e o importante é a gente tratar todo mundo igual, a gente seguir sem pisar em ninguém”, declarou o que pensa.

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Veja a declaração de Zé Felipe sobre Virginia e Vini Jr.:









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Informações: Revista Caras

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