Zé Felipe é atingido por sapato no rosto durante show; veja

Da Redação

O sapato o atingiu no rosto, e Zé Felipe parou de cantar com uma expressão chocada

Neste último domingo (12), durante um show no Rio de Janeiro, o cantor Zé Felipe levou uma “sapatada”. O artista precisou interromper o show, e as imagens acabaram revoltando o público.

continua após publicidade .

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que alguém joga um tênis na direção do cantor. O sapato o atingiu no rosto, e Zé Felipe parou de cantar com uma expressão chocada.

Nos comentários da publicação do perfil Gossip do Dia, no Instagram, famosos pediram respeito ao pai de Maria Alice. “Nossa juro, que falta de respeito com quem ta no palco. Acho que eu ia começar chorar na hora! Que sem noção”, desabafou Tilia Fialho, filha de Dennis DJ.



Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, disparou: “Credo. Que falta de respeito!!!! Cuidado INFELIZ com suas atitudes. Ele estava trabalhando e levando sua arte para o público, com muito AMOR!!!!.”

Com informações, Metrópoles.