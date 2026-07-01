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Zé Felipe aparece e revela motivo de estar mais isolado: "Preciso disso"

O cantor usou as redes sociais para explicar aos seguidores o motivo de estar mais recluso nos últimos dias

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 10:28:06 Editado em 01.07.2026, 10:28:02
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Zé Felipe aparece e revela motivo de estar mais isolado:
Autor Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (1º), para explicar aos seguidores o motivo de estar mais recluso nos últimos dias. Em vídeos publicados nos stories, o artista apareceu deitado no escuro e revelou que costuma se isolar quando está em um período de criação musical.

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Segundo o filho do cantor Leonardo, o processo de composição exige concentração e isso o deixa mais introspectivo. “Estou deitado aqui, galera. Toda vez que eu vou escrever uma música ou vou fazer alguma coisa, eu começo a ficar diferente, até para entender o que está vindo, aí fico mais isolado. Meus amigos estão aqui. Estou aqui dentro do quarto. Preciso disso para a música sair, senão fica na minha cabeça e eu esqueço. Preciso dessa concentração”, iniciou dizendo.

Boas ideias

Zé Felipe ainda contou que tem tido boas ideias nos últimos dias e que precisa registrá-las imediatamente para não perdê-las. “Está vindo forte as ideias e se eu não anotar na hora, não sai. Hoje está mais forte, acho que vai sair hit”, acrescentou. O artista falou todo esse processo criativo o deixa mais introspectivo, por isso, ele anda mais recluso. “Sempre que estou assim, eu converso menos e fico mais no canto para não perder a ideia. É isso, hoje está forte, vai vir um hit”, completou.

Ainda nos últimos dias, o cantor mostrou , que não abre mão do conforto para cumprir sua agenda intensa de compromissos. Nas redes sociais, o artista compartilhou detalhes da viagem rumo a mais uma apresentação, desta vez com destino a Minas Gerais, a bordo de um jatinho particular.

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Com informações: Revista Caras

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artista COMPOSIÇÃO Música redes sociais ZÉ FELIPE
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