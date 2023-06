Zé Celso se casa com Marcelo Drummond em ritual artístico

Siga o TNOnline no Google News

Em uma cerimônia ecumênica-artística, uma espécie de ritual artístico, o diretor de teatro Zé Celso, de 86 anos, oficializou sua união com o ator Marcelo Drummond, de 60, nesta terça-feira, 06, no Teatro Oficina, em São Paulo. Os dois estão juntos há 37 anos.

Com uma platéia repleta de grandes nomes do cenário artístico nacional, Zé Celso e o marido realizaram um evento que foi celebrado como uma verdadeira performance coletiva. As cantoras Daniela Mercury, Marina Lima e Mariana Morais, fizeram rápidas apresentações especialmente para os noivos, deixando todos encantados.

Zé Celso e Marcelo, que se conheceram em 1986, depois de um espetáculo no próprio Teatro Oficina, subiram no altar ao som de gritos de "merda" de seus convidados, em alusão ao termo usado no meio artístico para desejar "sucesso" ou "sorte".

O evento também ficou marcado pela presença de Leona Cavalli, que iniciou sua carreira no Teatro Oficina. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz, que foi responsável por dar a benção ao casal, falou de seu carinho pelo casal. "Eu comecei aqui, sou apaixonada por esse teatro. Eu só vim pra isso, amo os dois", disse a atriz, que deu uma escapada das gravações de Terra e Paixão para estar no casamento do amigo.



O ator Alexandre Borges, que também tem uma história pessoal ligada ao Oficina, afirmou que não poderia deixar de estar presente em um momento tão importante de uma de suas maiores inspirações.



"É um amor e gratidão muito grande pela amizade e também pelos ensinamentos que o Zé Celso me fez como diretor", disse ele, que conheceu sua ex-esposa Julia Lemmertz durante a montagem de Hamlet nos anos 90.

Maria Bethânia, que não pôde estar presente no casamento do diretor, enviou um áudio especialmente para o casal. "Eu amo o Zé. Amo toda a história dele", disse a diva da MPB em sua mensagem que foi transmitida em telões.

