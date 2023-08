Zagallo é internado no Rio de Janeiro com quadro de infecção urinária

Siga o TNOnline no Google News

O técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde terça-feira (15). De acordo com informações, ele foi hospitalizado com quadro de infecção urinária e não tem previsão de alta.

Há cerca de uma semana, Zagallo fez aniversário e comemorou a data ao lado de sua família. Tanto que a foto mais recente dele foi feita ao lado dos parentes durante a festa intimista na casa deles. “Passando o aniversário da melhor maneira, ao lado da família. Obrigado pelo carinho!”, disseram na legenda do post no Instagram.

Vale lembrar que, em 2022, Zagallo foi internado com quadro de infecção respiratória e recebeu alta pouco depois.

Zagallo fez história no futebol. Com uma longa carreira nos campos, ele venceu duas Copas do Mundo como jogador, foi campeão em uma Copa como treinador e em outra como coordenador técnico.



