Da Redação

Ysabella Bruno, da cracolândia para o mundo

Nascida e criada na Cracolândia, sim, aquela mesma que passa na televisão. Teve uma infância muito pobre e sofrida. Filha única de mãe solteira, nunca conheceu o pai biológico, sendo criada pela mãe que vendia balas e canetas em faróis das ruas do centro de São Paulo.

continua após publicidade .

Dormia em uma pensão que custava cinco reais. “Minha mãe deixava muitas vezes de dormir para me vigiar, pois no quarto só tinha uma cama de solteiro e ela tinha medo que algo acontecesse comigo.” Todos os dias acompanhava a mãe na luta para conseguir o sustento e, mesmo na dificuldade, sua mãe nunca deixou que parasse de estudar.

Elas recebiam todo tipo de ajuda de diversas pessoas desconhecidas e conhecidas, moradores da Cracolândia e das redondezas, a maioria da comunidade LGBT e traficantes. “Nunca vou esquecer essas pessoas, são minha família. Amo todos de paixão e tenho orgulho das minhas origens”.

continua após publicidade .

Viveu em situação carente até os onze anos de idade. Foi então que mudou com a mãe para Cotia, cidade da grande São Paulo. Sua mãe reencontrou uma amiga de longos anos que ofereceu uma casa do interior como moradia gratuita. O imóvel estava sem água e sem luz, mas diante da situação, era uma grande oportunidade. Com a ajuda dos vizinhos foram conseguindo contornar as dificuldades e adversidades da vida.

Foram anos de luta. Ela conseguiu se formar no ensino fundamental e em seguida concluiu o ensino médio. Começou trabalhar desde cedo nas ruas, aos quatorze anos ingressava em seu primeiro trabalho de estagiária. As coisas começaram a melhorar quando sua mãe conseguiu um emprego de faxineira na prefeitura da cidade. “Finalmente a dificuldade e a fome foram embora da nossa vida a partir daquele instante”.

Hoje, ela e sua mãe vivem em boas condições. Não lhes faltam o que comer e nem lugar para dormir. Visitam sua família de rua pelo menos duas vezes ao ano. Fazem caridade e ajudam quem mais precisa.

continua após publicidade .

Ysabella trabalha com recursos humanos e vendas. Com o emprego estabilizado consegue propiciar uma vida mais confortável para sua mãe que hoje, aos sessenta e cinco anos, pode repousar e aproveitar a vida que nunca teve oportunidade de viver.

Além de digital influencer é modelo, casada e mamãe do Miguel Felipe, de seis anos. Certamente sua história impressiona muitos por onde passa sem nunca ter vergonha de revelar suas origens. Com projetos para o próximo ano, Ysabella já começou a escrever um livro da biografia de sua mãe e posteriormente vai escrever uma autobiografia dela também, possivelmente com lançamento do primeiro livro em 2022.

“Pretendo inspirar outras pessoas a acreditar na vida e não desistir dos sonhos, em momento algum, por mais difícil que seja. Ainda não cheguei aonde quero, mas hoje posso dizer que zerei a vida. Gratidão a todos que ajudaram chegar até aqui. Espero que nossa história alcance o máximo de pessoas possíveis no mundo. Para que elas mantenham sempre viva à esperança. Venci a dificuldade, venci a fome”, ressalta ela.

continua após publicidade .

O nome dela? Ysabella Bruno. Quer acompanhar mais sobre a rotina e o dia a dia dela? Sigam suas redes sociais:

Instagran @YsabellaBruno

Tiktok: www.tiktok.com/@ysabellabrunoo

Para contato de parcerias, coquetéis, divulgação virtual, palestras e presenças vip: Ysabelabrunoofc@gmail.com