YouTuber portador de doença rara morre aos 27 anos

YouTuber Keenan Cahill morreu aos 27 anos nesta quinta-feira (29)

O YouTuber Keenan Cahill morreu aos 27 anos nesta quinta-feira (29). Segundo informações da emissora americana Fox 56, um porta-voz da família confirmou a notícia, mas não divulgou a causa da morte.

Porém, ele havia anunciado que passaria por uma cirurgia de coração aberto no último dia 15. Ele era portador da Síndrome Maroteaux–Lamy, uma doença hereditária rara que compromete ossos, articulações, vias respiratórias, sistema cardiovascular e funções cognitivas.

Cahill ficou famoso em 2010 devido aos seus vídeos no YouTube, no qual aparecia realizando lip sync de sucessos da música e dançando. No mais assistido, com mais de 60 milhões de visualizações, ele aparece ao lado do rapper 50 Cent com uma performance de "Down on me".

Nos últimos anos, ele se dedicava a músicas próprias e as lançava em seu canal na plataforma.

