Youtuber morre ao cair de montanha enquanto gravava vídeo

O influenciador Albert Dyrlund, de 22 anos, da Dinamarca, morreu após cair de uma montanha de 200 metros de altura, nos Alpes italianos. Ele gravava um vídeo para o seu canal no YouTube quando o acidente aconteceu.

A revista People informou que o acidente aconteceu na última quarta-feira (28) e que um helicóptero foi acionado para o resgate. Porém, o youtuber foi declarado morto ainda no local. À imprensa local, a mãe de Dyrlund, Vibe Jensen, pediu privacidade e respeito à família.

O canal do influenciador conta com cerca de 171 mil inscritos no YouTube e foi criado em 2016. O conteúdo era voltado para clipes musicais e vídeos de comédia. No Instagram, o dinamarquês acumulava mais de 230 mil seguidores.

