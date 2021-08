Da Redação

Youtuber Felipe Neto testa positivo para a Covid-19

Nesta quarta-feira (11), o youtuber Felipe Neto disse, por meio de uma rede social, que testou positivo para a Covid-19. Felipe contraiu o vírus 12 dias após tomar a primeira doses da vacina contra a doença.

No Twitter, ele afirmou que mantém o isolamento social desde dezembro e que faz exame uma vez por semana por precaução. "Minha única quebra de isolamento, desde dezembro, foi pra tomar a primeira dose da vacina. Infelizmente, o vírus chega por todos os lugares", escreveu o youtuber.

August 11, 2021

De acordo com o rapaz, ele é um assintomático, ou seja, não apresenta sintomas do coronavírus. Mas, o youtuber afirmou que recebe acompanhamento médico. "Eu to assintomático, não to sentindo nada nesse momento. Vou fazer o que o protocolo diz, beber muitos líquidos. Se tiver algum sintoma, tratar os sintomas. Já to em contato com o meu médico", relatou o youtuber.



Vale destacar que a vacina contra Covid-19 não impede que a pessoa pegue o vírus, nem tampouco a transmissão da doença. Sua principal função é evitar casos graves e óbitos.