Yasmin Brunet se pronuncia após acusações de tráfico humano

Da Redação

Nesta terça-feira (18), a modelo Yasmin Brunet usou o seu Instagram Stories para negar as acusações de que estaria envolvida em tráfico humano. A famosa foi acusada por Letícia Maia de sequestro. Ela ainda afirmou que Yasmin tem um esquema de prostituição fora do país.

“Não vou nem comentar mais nada a respeito desse caso. Os meus advogados no Brasil e nos Estados Unidos estão tomando providências legais e cabíveis. As autoridades já estão investigando. Entrei nessa história buscando ajudar, mas agora vendo essa confusão que estão fazendo, entendi que buscam apenas atenção. Só que fazer isso envolvendo um assunto tão importante é chocante”, começou a filha de Luiza Brunet.

Em seguida, a artista se mostrou revoltada e disse que esse assunto não é brincadeira. “Tráfico humano é um assunto grave, não é para brincar ou ganhar fama em cima. Quanto mais a gente banaliza, mais essas vítimas se tornam invisíveis, parte de um senso ficcional, sendo que esse mercado horrível existe, movimenta muito dinheiro em cima dos corpos das mulheres. Tráfico humano não é fanfic. É assunto sério e urgente”, concluiu.

ENTENDA O CASO

Tudo começou quando os pais de Desirrê Freitas iniciaram uma campanha na internet em busca da filha, que supostamente estaria desaparecida em outro país. A principal suspeita é de que a moça estaria a trabalho da influencer Kat Torres, porém Letícia Maia, amiga de Desirrê, acusou Yasmin Brunet.

“Fui traficada e sequestrada, não pela Kat, mas pela Yasmin! Ela tem um esquema de prostituição aqui fora! A Desirrê está em poder dela”, afirmou ela. Em outra postagem, Letícia disse ter provas do esquema liderado por Yasmin, que movimenta milhões de dólares.

"Vou arriscar minha vida para contar aqui tudo, mas preciso salvar a Desirrê. A Yasmin, o Luiz, o meu pai… estão todos envolvidos. Vocês não tem noção do que está acontecendo com as meninas”, disse ela, se referindo ao jornalista Luiz Bacci, da Record.

As informações são do site O Fuxico.

