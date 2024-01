Yasmin Brunet faz post e alimenta rumores de participação no BBB24

Siga o TNOnline no Google News

Yasmin Brunet no Big Brother Brasil 2024? Cotada para o elenco deste ano, os internautas apostam que ela vai para o confinamento do reality sim! Os rumores ficaram ainda mais fortes após a modelo publicar, nesta segunda-feira (1º), que teria usado um aplicativo para apagar tuítes antigos. Veja abaixo.

Alguns fãs comemoraram os indícios da participação da famosa: "Sem dúvidas Yasmin Brunet é a participante que mais provoca rumores sobre a sua entrada esse ano. Torceria pra ela?”, questionou um. "Podem ter certeza de uma coisa: Yasmin Brunet vai causar muito nessa edição!", garantiu outro. "Yas não postou nem o look do ano novo, né? Estranho, rs!", escreveu mais um.

- LEIA MAIS: Milhem Cortaz, Tabet e Lívian Aragão estarão no BBB24, diz colunista

Outros usuários da rede social reclamaram das publicações de Yasmin Brunet e até dos fãs dela: "A Yasmin Brunet vai biscoitar sobre o BBB24 até o dia do Big Day igual ano passado: ela não vem mais”, disparou um. “Nem começou BBB24 e já tenho ranço da tal de Yasmin Brunet. Saco cheio desse povo subcelebridade ir montado na persona pra enganar o público!”, queixou-se outro.

Veja o post:

Quem mais?

Além de Brunet, outros famosos já fazem parte da lista de possíveis nomes cotados para a nova edição do reality. No último dia 23 de dezembro, Kéfera, Camila Loures e Chico Moedas caíram na "boca do povo".

Outros supostos nomes da lista são: Leandro Buenno (cantor), Ricardo Vianna (ator), Flora Matos (cantora), Gustavo Tubarão (influencer), Gabi Melim (cantora), Carol Nakamura (atriz) e Matheus Pires (ex-No Limite).

- Com informações Metrópoles.

