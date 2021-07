Da Redação

Yasmin Brunet cai em golpe e perde R$ 7,9 mil em app

A modelo Yasmin Brunet, de 33 anos, caiu em um golpe após pedir comida em um aplicativo no Rio de Janeiro. A jovem sofreu um prejuízo de R$ 7,9 mil. Segundo o relato dela, o motoboy passou um valor diferente da compra na máquina de cartão. “Ele me mostrou R$ 77 na tela do telefone dele, como se estivesse conectado na maquininha”, afirma.

“Só que na tela da maquininha não aparecia nada, nenhum número. Eu senti que estava estranho, mas achei que estava noiada, porque isso nunca tinha acontecido comigo”, explicou a noiva de Medina. “Eu passei, coloquei a minha senha. Nunca, em hipótese alguma, coloquem seu cartão em uma máquina que não parece o valor”, diz.

Ainda conforme Brunet, o entregador tentou convencê-la a digitar a senha novamente. “Eu ouvi o bipe que tinha aceito, e ele virou e me falou que tinha dado cartão não autorizado e que eu ia ter que passar de novo. Eu falei: ‘Me mostra que deu não autorizado? Eu sei que passou, preciso que você me mostre’. Ele disse que eu tinha que pagar o valor da comida, que R$ 77 era o valor da taxa de entrega. Ele começou a enrolar, começou a tremer”.

Na sequência, o entregador foi embora. Ao ligar na operadora do cartão, Yasmin recebeu a notícia de que o valor passado foi de R$ 7,9 mil. "Eu fiquei em choque", desabafou.

A modelo disse que tentou entrar em contato com o restaurante onde fez o pedido, mas o número era falso. “Uma mulher atendeu e fingiu que estava trabalhando no restaurante que eu pedi a comida. Falei que era Yasmin e que o cara me disse que não ia conseguir me entregar. Ela pediu desculpas e perguntou se queria que enviasse outro prato”.

De acordo com a modelo, em dez minutos o entregador apareceu, sem se identificar e nem tirar o capacete. “Sabe quando você sente que tem algo de errado? Ele chegou e começou a se explicar. Achei estranho. Ele ainda me perguntou o valor”, desabafou ela.

Com informações; Metrópoles.