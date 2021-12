Da Redação

Xuxa reencontra ator de cena de filme polêmico após 31 anos

O apresentador Pedro Bial promoveu um reencontro entre Xuxa Meneghel e o ator Marcelo Ribeiro que, aos 12 anos, contracenou com a Rainha dos Baixinhos no filme Amor, Estranho Amor, de Walter Hugo Khouri. A informação é da coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

continua após publicidade .

Ribeiro está com 51 anos e Xuxa, com 58. Em 1982, época do filme, a atriz tinha 19 anos. Eles eram os mais jovens integrantes do elenco do longa, que contava ainda com Vera Fischer e Tarcísio Meira.

No filme, Marcelo e Xuxa protagonizam uma cena erótica que causou grande polêmica. O garoto ficou marcado pelo episódio, enquanto a Rainha dos Baixinhos passou anos lutando com ações na Justiça para impedir que o filme fosse distribuído em vídeo, fora do cinema.

continua após publicidade .

Em 2019, Xuxa contou que só aceitou fazer o filme, no qual encena ter relações sexuais com o menino, para agradar seu namorado na época, Pelé.

O reencontro ocorreu na última sexta-feira (03). O material fará parte do documentário sobre Xuxa que Bial está dirigindo para o Globoplay.

Com informações Metrópoles.