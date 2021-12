Xuxa recebe presente inusitado durante Prêmio Multishow

Da Redação

Na noite desta quarta-feira (8), no palco do Prêmio Multishow 2021, a apresentadora Tatá Werneck aproveitou para presentar Xuxa, a Rainha dos Baixinhos. Bem-humorada, Tatá entregou uma caixa de presente dourada - que disse estar vazia - e um balão em um formato inusitado.

Xuxa ainda chegou de visual novo ao evento, com side cut e franja. A Rainha dos Baixinhos marcou presença junto de Doralice, sua cachorrinha, e do marido, o cantor Junno Andrade. E o visual de lateral raspada chamou a atenção no look da loira, que foi toda de branco e com um largo colar dourado.

Pouco antes, ao entregar o prêmio de Performance do Ano para Ivete Sangalo, Xuxa e a mainha protagonizaram um dos momentos mais hilários da premiação.

