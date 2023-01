Xuxa questiona foto de velório de Pelé: 'Por que tem gente sorrindo?'

Da Redação

A foto foi publica nessa segunda-feira (2)

Uma das filhas de Pelé, Kely Nascimento, publicou uma foto do velório de seu pai nessa segunda-feira (3), no Instagram. No entanto, a apresentadora e ex-namorada do melhor jogador de todos os tempos, Xuxa Meneghel, questionou por que havia pessoas rindo no ato fúnebre.

Na imagem, é possível ver o caixão do ex-jogador e, ao lado, Edinho, filho de Pelé. Também é possível ver que ao redor há diversas pessoas e algumas delas estão sorrindo. Então, Xuxa comentou no post por que aquelas pessoas estavam sorrindo.

"Que forte essa imagem. Mas por que tem gente sorrindo?", comentou Xuxa.

fonte: Reprodução/Instagram O comentário de Xuxa reuniu diversas curtidas e respostas

Nos comentários do Instagram, perfis respondem Xuxa dizendo, por exemplo, 'que as pessoas estão lembrando de momentos bons com Pelé'.

Velório do Rei do Futebol

Após 24 horas, se encerrou o velório de Pelé na Vila Belmiro, estádio do Santos, às 10 horas desta terça-feira (03). Durante a cerimônia fúnebre, mais de 200 mil pessoas foram ao local para se despedir do Rei do Futebol. Autoridades e artistas também prestaram sua condolências, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Fifa. Gianni Infantino.

O caixão com o corpo do ex-jogador será levado para o Memorial Necrópole Ecumênico, cemitério onde será enterrado com vista para o estádio do seu time de coração. Até a chegada ao local, Pelé será cortejado pelos torcedores nas ruas da cidade de Santos.

