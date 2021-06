Xuxa Meneghel se emociona ao ser vacinada no Rio de Janeiro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Chegou o grande dia para Xuxa Meneghel. Na tarde desta sexta-feira (04), a apresentadora, de 58 anos, foi vacinada no Rio de Janeiro contra o novo coronavírus. O perfil no Instagram “Gossip do Dia” divulgou o momento que Xuxa toma a primeira dose da vacina.

No clique, a loira apareceu visivelmente emocionada ao ser imunizada, já que ela sempre foi a favor da vacinação e da ciência. A artista também se mostrou simpática com os fãs que estavam no local, sorrindo e posando para fotos.

Além de Xuxa, o ator Marcello Novaes, de 58 anos, também se vacinou no mesmo lugar.

Veja a foto do momento na íntegra:

