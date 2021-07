Da Redação

Xuxa lamenta morte de fã por Covid-19: “Vacina demorou"

Neste domingo (25), por meio de uma rede social, a apresentadora Xuxa Meneghel lamentou a morte de uma fã. Ela publicou uma foto ao lado de Lívia Queiroz e disse que a situação poderia ser diferente, caso a vacina não tivesse demorado.

continua após publicidade .

“Lívia, que Deus te espere com o mesmo amor e carinho que você sempre me tratou. Você vai fazer muita falta pra todos seguidores e amigos que você conquistou. Espero que seus familiares recebam um abraço e o colo de Deus. Mais uma vítima do Covid. Sim, a vacina demorou pra ela também”, escreveu a apresentadora.

Lívia Queiroz tinha 37 anos, era fã de Xuxa desde criança e era sempre tratada com carinho pela Rainha dos Baixinhos. Ela chegou a trabalhar para a apresentadora como funcionária da Xuxa Produções.

Com informações; Metrópoles.