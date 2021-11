Da Redação

Xuxa e Marlene Mattos se reencontram após 19 anos

Xuxa Meneghel e Marlene Mattos se reencontram neste sábado (27) para a gravação da série que conta a história da apresentadora. Foi a primeira vez que as duas ficaram cara a cara desde que romperam a amizade e a relação profissional, há 19 anos.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha, o reencontro aconteceu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, durou cerca de duas horas e foi conduzida por Pedro Bial. O jornalista dirige em parceria com Cassia Dian a série biográfica de Xuxa, produzida pela Endemol e co-produzida pela Globoplay.

Com informações: Marie Claire