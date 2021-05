Xuxa, Casagrande e outros pedem impeachment de Bolsonaro

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (25), um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro foi protocolado pelo Movimento Vidas Brasileiras. Algumas celebridades como a Xuxa, a triz Julia Lemmertz, o youtuber Felipe Neto e o comentarista esportivo Walter Casagrande assinaram o documento, pedindo a saída de Bolsonaro.

De acordo com a declaração, o Brasil está tendo uma "condução desastrosa" da pandemia da Covid-19 pelo governo federal.

“Eu também faço parte do Movimento Vidas Brasileiras. Somos cidadãos brasileiros de todas as áreas, sem motivação partidária e ideológica. Queremos salvar vidas. Entendemos que esse governo seja o principal responsável por tantas mortes e, por isso, entregamos um pedido de impeachment do Presidente da República por crimes de responsabilidade. Entre no site www.vidasbrasileiras.com, assine e junte-se a nós”, disse Xuxa.

Com informações; Metrópoles.