Xuxa abre ação criminal contra Sikêra Júnior após ofensas

A apresentadora Xuxa Meneghel deu entrada em um processo penal contra Sikêra Júnior no Tribunal de Justiça do Amazonas. Desde o dia 28 de julho, corre na 11ª Vara Criminal, do Fórum de Manaus, uma demanda por difamação.

Em outubro do ano passado, Sikêra chamou Xuxa de "pedófila", "ex-rainha" e alegou que a apresentadora faz apologia às drogas. Ainda em julho, ela entrou com um processo contra o âncora no Tribunal de Justiça de São Paulo em que pede indenização de R$ 500 mil, que pretende doar a instituições de caridade. Já no judiciário do Amazonas, Xuxa pede que o pernambucano pare de falar de forma negativa sobre ela.

“Tem uma ação cível em São Paulo e outra penal em Manaus. A questão é a mesma: ele ter chamado ela de ‘pedófila’. Ele a agrediu. Abrimos em Manaus, pois é o que se chama de competência territorial. A competência territorial para processar crimes contra a honra é no local em que a ofensa foi proferida”, explica Ticiano Figueiredo, um dos advogados da Rainha dos Baixinhos, em entrevista ao Notícias da TV.

O advogado ainda afirma que Xuxa abre mão de “qualquer conciliação”. “O que se pede é que ele pare de fazer referência negativa sobre ela durante o programa e eventual condenação do juiz que for arbitrar. Não tem reparação de dano”, completa.

