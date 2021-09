Da Redação

Xand Avião causa climão com Zé Vaqueiro em Live

Xand Avião irritou a web mais uma vez e agora, foi com um de seus empresariados, Zé Vaqueiro. Durante uma live nesta quarta-feira, (22), ele deixou o cantor visivelmente sem graça ao cortar a o "Alô!" de Vaqueiro. E essa não foi a única mancada de Xand! Na terça-feira, (21), o forrozeiro expulsou o humorista Cremosinho do palco durante uma festa que ele promovia. O cantor se desculpou publicamente, mas a web não curtiu o comportamento.

Foi a vez de Zé Vaqueiro ficar sem graça durante uma live em que participava. Prestes a dar um alô para o público, Xand Avião o interrompe falando: “Esse alô não, véio”, em negativo com a cabeça. Zé ficou visivelmente sem graça e desistiu de gravar. A web questiona o que está rolando nos bastidores do forró, visto que é o segundo episódio desagradável por parte de Xand.

O humorista Cremosinho também passou por uma climão durante um evento em que marcou presença a convite do próprio Xand. Durante uma interação no palco, ele acabou sendo expulso e os internautas não curtiram a postura do forrozeiro, que foram consideradas humilhantes. “Amanhã tu vai no show do Safadão, aí tu vai fazer a mesma coisa? Você tem seus atributos! Eu já vi uma foto sua nu”, disse o ex-vocalista do Aviões do Forró.

No Instagram, Cremosinho mostrou sua decepção: “Cada um oferece o que tem no coração, no meu só tem amor, humildade e paz”. O humorista também postou uma foto ao lado de Wesley Safadão na mesma rede social e adicionou a legenda “Segue o líder poha”.

Com a repercussão negativa, Xand Avião deixou um pronunciamento em seus Stories no Instagram se desculpando pelo ato. Na manhã desta quinta-feira (23), ele gravou uma sequência de Stories deixando mais uma vez, um pedido de desculpas ao humorista.

“Não tem como não começar os Stories falando sobre isso, o acontecimento. Tentei ser engraçado, quis fazer uma brincadeira com o Cremosinho e acabei sendo um idiota, um imbecil, a palavra certa é essa. Fui no mínimo mal educado, sem necessidade. Errei e estou aqui assumindo meu erro, um cara que nunca me fez mal. Infelizmente quando eu vi o vídeo, vi que fui totalmente grosseiro e mal educado e eu não sou assim. Ontem a noite eu consegui falar com Cremosinho já. É isso, não sou perfeito, sou passível de erros e acertos e estou aqui assumindo meu erro. Bola pra frente, né? Segue o jogo. Obrigado Cremosinho por ter me atendido ontem, Deus lhe abençoe. Rio muito com os seus vídeos e bola pra frente, irmão, você é um vencedor”, disse.

O forrozeiro ainda decidiu deixar um apelo ao público: “Um recado pra quem não é meu fã e não me conhece, esse ato não define a minha personalidade, tá gente? Errei e assumi meu erro, isso pra quem não me conhece, porque quem me conhece sabe meu jeito, quem eu sou, quem é meu fã me conhece. Isso não define quem eu sou durante a minha carreira, beleza?”.

Com informações: Metrópoles