O lutador australiano Jermaine Haley, conhecido mundialmente como Bronson Reed, morreu nesta sexta-feira (27), aos 38 anos, após sofrer complicações médicas decorrentes de uma lesão grave sofrida no início de novembro durante o evento Crown Jewel, na Arábia Saudita. A morte do atleta da World Wrestling Entertainment (WWE) foi anunciada pela própria organização nas redes sociais, que manifestou pesar e enviou solidariedade à família, em especial à esposa do lutador, Paige, que está grávida, e à filha do casal.

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De acordo com informações veiculadas pela imprensa, Bronson Reed sofreu fraturas em diversas costelas e uma laceração no rim depois de ser jogado contra uma mesa em um combate. Por causa da gravidade do quadro, ele permaneceu na Arábia Saudita para o primeiro atendimento médico, passou por cirurgia no país e, em seguida, foi transferido de volta aos Estados Unidos para dar sequência ao tratamento.

Conforme relatou uma fonte próxima à família, o lutador pode ter desenvolvido coágulos sanguíneos e infecções após o procedimento cirúrgico, o que teria agravado seu estado de saúde e contribuído para o óbito. Apesar desse relato, as causas oficiais da morte ainda não foram confirmadas e seguem sob investigação.

Na nota divulgada pela empresa, a WWE exaltou a trajetória de Jermaine Haley dentro e fora dos ringues e a repercussão do caso entre outros nomes da modalidade. “Jermaine era um personagem mais do que incrível na WWE, mas, mais importante, era uma pessoa fenomenal, um homem de família devoto e um colega muito amado”, diz um trecho do comunicado. A notícia gerou manifestações de centenas de lutadores de diferentes companhias.

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Construindo sua carreira no pro-wrestling sob o nome de Bronson Reed, o atleta conquistou o título Norte-Americano do NXT, divisão de desenvolvimento da WWE, em 2021, e venceu a André The Giant Memorial Battle Royal em 2024. Diferentemente da luta olímpica, o pro-wrestling é uma modalidade de entretenimento esportivo com histórias roteirizadas, chamadas de storylines, nas quais os competidores interpretam personagens como heróis, conhecidos como faces, ou vilões, chamados de heels, e os resultados são combinados previamente. Embora os golpes sigam técnicas para reduzir riscos e os desfechos sejam definidos antes das lutas, as manobras exigem preparo físico e podem provocar acidentes e lesões graves, sobretudo nas ações de maior dificuldade, em um segmento liderado pela WWE e que também conta com nomes como All Elite Wrestling (AEW), Total Nonstop Action Wrestling (TNA) e New Japan Pro Wrestling (NJPW).

Com o evento Survivor Series marcado para a noite deste sábado (28), em Houston, no Texas, a expectativa é que a WWE preste homenagens a Bronson Reed. Entre os tributos previstos está a tradicional “ten-bell salute”, quando o gongo que marca o início dos combates é tocado dez vezes seguidas diante de todo o elenco da companhia.