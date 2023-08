William Friedkin, diretor de O Exorcista, morre aos 87 anos

Morreu na manhã desta segunda-feira (7), aos 87 anos, o diretor William Friedkin, famoso por dirigir o clássico do terro O Exorcista. A informação foi divulgada pela esposa do artista, Sherry Lansing. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Nome forte do cinema Hollywoodiano das décadas de 1970 e 1980, Friedkin revolucionou o cinema de terror com O Exorcista. Até hoje citado como uma das melhores produções do gênero, a trama acompanha Max von Sydow como um padre lidando com a possessão demoníaca de uma jovem garota. Cinquenta anos depois do sucesso do primeiro filme, Hollywood vai lançar Exorcista: O Devoto, que serve como uma

Nascido em Chicago, William fez parte de uma geração brilhante de cineastas e se tornou um grande sucesso nos anos 1970. Conquistando o Oscar de Melhor Direção por Operação França em 1972, o cineasta também trabalhou em longas como O Comboio do Medo (1977), Possuídos (2006) e Matador de Aluguel (2011).

As informações são do Metrópoles e Jovem Nerd.

